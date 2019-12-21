Antalya'da otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı.

Antalya'da otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı.

Mehmet Güvercin'in (51) kullandığı 07 LY 882 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi 151. Sokak'ta korkuluğu olmayan köprüden geçerken dereye düştü. Mantar toplamadan döndükleri belirtilen Güvercin kardeşlerden haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine gidilen derede aracı gören yetkililer, çalışma başlattı. Sürücü Mehmet Güvercin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak araçta kurtarılmayı bekleyen Levent Güvercin (46) ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, otomobilin köprüden dereye düşme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü oyuncu Özcan Deniz'in otoyolda hız yapan yeğenine ceza şoku
Fatih Altaylı'dan yerli otomobilin lansmanına eleştiri: Bir heyecana kapılmadım Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı Her şey 10 dakika arayla oldu! Karı-kocaya aynı yerde araba çarptı

Son Dakika Haberleri
20:00 Eğitimde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Son Dakika
19:59 Yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için yarıştı - Son Dakika
19:58 Ayrılıkçı Katalanlar, bağımsızlık hedefinden vazgeçmiyor - Son Dakika
19:55 Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
19:47 Hasbeyler Köyü'nde devlet millet iş birliğinin en güzel örneği sergileniyor - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:03:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]