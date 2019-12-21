Antalya'da otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine gidilen derede aracı gören yetkililer, çalışma başlattı. Sürücü Mehmet Güvercin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak araçta kurtarılmayı bekleyen Levent Güvercin (46) ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Güvercin'in (51) kullandığı 07 LY 882 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi 151. Sokak'ta korkuluğu olmayan köprüden geçerken dereye düştü. Mantar toplamadan döndükleri belirtilen Güvercin kardeşlerden haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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