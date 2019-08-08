Antalya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
44 dakika önce
Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:40 Kaynak: AA
'nın Kumluca
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Erkan İtik'in (36) kullandığı 07 AGG 394 plakalı otomobil, Göksü Mahallesi Obalar kavşağında devrildi.
Kazada araçtaki Engin Çoban (30) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü İtik, 112 Acil Servis
ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Çoban'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kumluca Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
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