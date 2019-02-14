Son Dakika Haberleri: Antalya'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Antalya'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

38 dakika önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi ağır yaralandı.

Antalya'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi ağır yaralandı.

Ezmer Abur'un (48) kullandığı 06 BIV 151 plakalı otomobil, Akseki- Manavgat kara yolunun Cendeve Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan babası Hasan Hüseyin Abur (75) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:32 Kaynak: AA

Manavgat, Akseki, Antalya, Güncel
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