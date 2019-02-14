Antalya'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
38 dakika önce
Antalya'nın Akseki ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi ağır yaralandı.
Antalya
'nın Akseki
ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi ağır yaralandı.
Ezmer Abur'un (48) kullandığı 06 BIV 151 plakalı otomobil, Akseki- Manavgat
kara yolunun Cendeve Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan babası Hasan Hüseyin
Abur (75) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:32 Kaynak: AA
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