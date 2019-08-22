Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobil devrildi: 4 yaralı
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Antalya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

21 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Şengül Barutçu (42) yönetimindeki 07 NC 755 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından da akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi.

Kazada sürücü Barutçu, araçta bulunan çocukları Yusuf (8) ve Oğuz (6) Barutçu ile Adem Yiğit (42) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yiğit ve çocukların tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:12 Kaynak: AA
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