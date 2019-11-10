Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobil duvardan uçtu: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Antalya'da otomobil duvardan uçtu: 4 yaralı

Antalya'da otomobil duvardan uçtu: 4 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde yoldan çıkan otomobil duvardan uçtu.

Antalya'da otomobil duvardan uçtu: 4 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde yoldan çıkan otomobil duvardan uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 24.00 sıralarında Kalkan'dan Kaş istikametine giden Ahmet Döngüllü (24) idaresindeki 07 Z 4293 plakalı otomobil, Seyir Tepe mevkisinde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak duvardan uçtu. Otomobili görenler, kazayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Ahmet Döngüllü, Alican Sarıca (19), Canan D. (16) ve Kamil Deniz (44), Kaş Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Talip Demirci/İHA)

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:00 Kaynak: İHA
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