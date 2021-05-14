Antalya'nın Akseki ilçesinde devrilen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Cemal Bodur (32) idaresindeki 07 AIC 823 plakalı otomobil, devrilerek bir evin bahçesine düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücü Bodur'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki yaralanan 2 kişi ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Bodur'un cenazesi, otopsi için Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da otomobil evin bahçesine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika