Otomobilin çarptığı ambulansta 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı ambulansta 3 kişi yaralandı

21.08.2022 14:04
Otomobilin çarptığı ambulansta 3 kişi yaralandı

Antalya'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Türkler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (34) idaresindeki 06 DZ 6064 plakalı ambulans ile seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen B.D. (21), yönetimindeki 07 EPH 01 plakalı otomobili ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilerek sürüklenirken, otomobil taklalar attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu ambulans şoförü H.K, ambulansta hasta yakını olarak bulunan K.K, ve sağlık görevlisi M.S'yi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü B.D, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Alanya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Alanya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2'si ağır 25 yaralı Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2'si ağır 25 yaralı
Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı ambulansta 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:47 Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
11:20 Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlara motokuryeden meydan dayağı!
10:54 Yunan Bakan Theodorikakos'in Süleyman Soylu'yu hedef alan sözlerine İçişleri'nden fotoğraflı cevap: Uyarıyoruz, teröre göz yummayın
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 14:05:11. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı ambulansta 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement