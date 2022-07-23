Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan motosikletteki Hasan Gümüş (27) ise kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Antalya, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü - Son Dakika

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