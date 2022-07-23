Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

23.07.2022 10:02
Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YSK 17 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde Yiğitcan Koç'un (24) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan motosikletteki Hasan Gümüş (27) ise kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Koç ve Gümüş'ün cenazesi işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Antalya'da 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı yakalandı Antalya'da 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı yakalandı Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Antalya, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:22 Futbolcu Luiz Gustavo'nun oğlunun kısa sürede paylaşıp sildiği fotoğraf büyük ses getirdi
09:20 Ürünleri stoklayanlar için yeni çalışma! Piyasaya sürülen ürünler devletin elinde bekleyecek
08:55 Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'in kıyafetine yorum: Seni böyle kapalı görmeye alışık değiliz
08:41 Rusya lideri Vladimir Putin, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkeleri dahil etti
08:29 İncirin fiyatını gören vatandaşlar, poşetlerini geri bırakıyor
08:26 Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi! Gündemine Nolito'yu aldı
08:19 Oryantal Didem'den Murda'ya tepki: Mesleğimizi aşağılamayın
07:20 Tekirdağ'da Yat Limanı'nda yangın çıktı, 1 tekne kullanılamaz hale gelirken 2 tekne zarar gördü
07:43 Oyuncu Selin Şekerci, Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
07:32 Eski sevgilisini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 10:02:19. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement