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Antalya'da otomobil ile çarpışıp takla atanların polis değil vatandaş olduğu anlaşıldı - Son Dakika

Antalya'da otomobil ile çarpışıp takla atanların polis değil vatandaş olduğu anlaşıldı

03.11.2021 18:04
Antalya'da otomobil ile çarpışıp takla atanların polis değil vatandaş olduğu anlaşıldı

Antalya'da kontrolsüz kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaralandı.

Antalya'da kontrolsüz kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan motosiklette yanıp sönen ışıklar sebebiyle ilk etapta yunus polisleri oldukları değerlendirilen iki kişinin vatandaş olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 258 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlik bilgileri ve sürücüleri öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı havaya uçarak takla atıp yere düştü. Her iki kişi olay yerine gelen sağlık çalışanlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpmanın şiddeti ile motosiklet üzerinde bulunan iki kişinin havada takla atarak yere düştüğü görüldü. - ANTALYA

Konyaaltı, Otomobil, Antalya, Hurma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da otomobil ile çarpışıp takla atanların polis değil vatandaş olduğu anlaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile çarpışıp takla atanların polis değil vatandaş olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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