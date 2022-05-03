Antalya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

03.05.2022 09:22
Antalya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Hüseyin Alp'in kullandığı 07 AE 361 plakalı otomobil, Seydişehir-Akseki kara yolu Yarpuz mevkisinde, Mustafa Arslan idaresindeki 70 E 8696 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Mehmet Sevinç, Ayşe Alp, Hatice Kübra Alp, Rümeysa Nur Alp ve Emine Gül Alp yaralandı.

Yaralılardan Mustafa Arslan ve Mehmet Sevinç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

YORUMLAR
500
Antalya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı Antalya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Mustafa Arslan, Otomobil, Antalya, Yarpuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 09:28:29. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement