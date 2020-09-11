Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 19 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü Yarıcı, otomobilde bulunan 6 kişi ile kamyonetteki 12 kişi yaralandı.

Antalya 'da otomobil ile işçileri taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

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