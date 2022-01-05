Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Okan Tokaş idaresindeki 07 CTM 69 plakalı kamyonet, Serik Caddesi Altınova Kavşağı'nda karşıya geçeceği sırada Cemal El Humeyde yönetimindeki 07 MB 5549 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada, otomobildeki 3 kişi ve kamyonet sürücüsü yaralandı.
Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kamyonetin karşıya geçerken otomobille çarpışması yer alıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika