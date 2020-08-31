Antalya 'nın Kaş ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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