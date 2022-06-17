Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

17.06.2022 10:26
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ANTALYA'da, otomobil ile çarpışan motosikletli Emrah Balcı (32), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da, otomobil ile çarpışan motosikletli Emrah Balcı (32), yaşamını yitirdi. Kazada otomobildeki sürücü Ali (23) ve eşi Gizem (23) Dikyar ise yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Bulvarı'ndan Serik Caddesi'ne giden Ali Dikyar'ın kullandığı 07 BUJ 34 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Emrah Balcı yönetimindeki 63 KC 344 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Balcı, motosikletten yola savrulurken, Ali Dikyar ile eşi Gizem Dikyar'ın bulunduğu otomobil ise yol kenarındaki palmiye ağaçlarını devirdikten sonra tankere çarpıp takla attı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, trafiği kontrollü sağlarken, itfaiye personeli ise otomobildeki Dikyar çiftini çıkardı. Sağlık ekipleri, yaralı çifti ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, Balcı'nın ise hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletin kaza yerinden yaklaşık 300 metre ileride durduğu görüldü. Emrah Balcı'nın cesedi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

3 GÜN ÖNCE AYNI YERDE 3 ÖLÜMLÜ KAZA

Öte yandan 3 gün önce aynı noktanın 100 metre ilerisinde, saat 01.00 sıralarında meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada motosikletin sürücüsü Yakup Yıldız (23) ve beraberindeki Sude Özkardeş (17) ile yaya geçidinden yolun karşısına geçerken çarptığı Fevzi Can Derin (23) yaşamını yitirmişti.


Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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MotoGP'de sıradaki durak Almanya MotoGP'de sıradaki durak Almanya Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: DHA

Emrah Balcı, Motosiklet, Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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