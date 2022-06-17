Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

17.06.2022 00:59

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ali Dikyar'ın (23) kullandığı 07 BUJ 34 plakalı otomobil, Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Emrah Balcı (32) idaresindeki 63 KC 344 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Ali Dikyar ve eşi Gizem Dikyar (23) ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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