Cenazeye teslim alan Özyiğit'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Gencin annesi Ayfer Özyiğit, "Allah'ım sen bana yardım et, Cavit oğlum, bu acıya nasıl dayanırım" diye ağıt yaktı.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.