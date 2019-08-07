Antalya'da otomobil ile otobüs çarpıştı : 4 yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile personel taşıma otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:22 Kaynak: AA
'nın Serik ilçesinde otomobil ile personel taşıma otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Antalya istikametinden Manavgat
istikametine giden Hasan Akın
idaresindeki 16 NHK 92 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Genpa
Kavşağı'nda Adnan Uzel'in kullandığı 07 C 82158 plakalı otel personelini taşıyan otobüsle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri kazada yaralanan sürücü Akın ile biri 8 aylık hamile 4 kişi ambulansla ilçe hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere, polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
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