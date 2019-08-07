Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobil ile otobüs çarpıştı : 4 yaralı
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Antalya'da otomobil ile otobüs çarpıştı : 4 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile personel taşıma otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil ile otobüs çarpıştı : 4 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile personel taşıma otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Antalya istikametinden Manavgat istikametine giden Hasan Akın idaresindeki 16 NHK 92 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Genpa Kavşağı'nda Adnan Uzel'in kullandığı 07 C 82158 plakalı otel personelini taşıyan otobüsle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri kazada yaralanan sürücü Akın ile biri 8 aylık hamile 4 kişi ambulansla ilçe hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere, polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:22 Kaynak: AA
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