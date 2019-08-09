Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 10 yaralı
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Antalya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 10 yaralı

46 dakika önce

Antalya'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 10 yaralı, System.String[]
Antalya'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Mustafa İncedayı'nın kullandığı 07 EBN 33 plakalı otomobil, Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Veli Çevik yönetimindeki 07 CDM 18 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada yaralanan araçlardaki 10 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Antalya, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:00 Kaynak: AA
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