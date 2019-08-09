Antalya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 10 yaralı
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Antalya'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:00 Kaynak: AA
'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Mustafa İncedayı'nın kullandığı 07 EBN 33 plakalı otomobil, Aksu
ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Veli Çevik yönetimindeki 07 CDM 18 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada yaralanan araçlardaki 10 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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