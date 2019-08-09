Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 10 yaralı
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Antalya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 10 yaralı

1 saat önce

Antalya'da otomobil ile pikapın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 10 yaralı, System.String[]
Antalya'da otomobil ile pikapın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Mustafa İncedayı'nın kullandığı 07 EBN 33 plakalı otomobil, Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde karşı yönden gelen V.Ç. (16) yönetimindeki 07 CDM 18 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada, otomobilin şoförü Mustafa İncedayı (42) ile araçtaki Dilek Su (5), Aysima (6), Ayşin (8), Fatmaana (33), Mahir (41) ile Songül İncedayı (30), pikapın sürücüsü V.Ç, Burhan Seloğlu ve Süleyman Yükver yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Antalya, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:54 Kaynak: AA
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