Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 10 yaralı
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Antalya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 10 yaralı

1 saat önce

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 10 yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fettahlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa İncedayı yönetimindeki 07 EBN 33 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Veli Çevik yönetimindeki 07 CDM 18 plakalı pikap ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:54 Kaynak: DHA
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