Antalya'nın Kaş ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre A.A'nın (28) kullandığı 48 YK 567 plakalı otomobil, Bezirgan Mahallesi Ulugöl mevkisinde karşı yönden gelen U.Y. (18) yönetimindeki 07 TAM 60 plakalı pikap ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler A.A, U.Y ile pikapta bulunan 9 yaşındaki A.E.Y yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika