Antalya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre A.A'nın (28) kullandığı 48 YK 567 plakalı otomobil, Bezirgan Mahallesi Ulugöl mevkisinde karşı yönden gelen U.Y. (18) yönetimindeki 07 TAM 60 plakalı pikap ile çarpıştı.

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