Antalya'da otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı
1 saat önce
Antalya'da otomobil ile çarpıştıktan sonra devrilen taksideki 3 yaralı, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:58 Kaynak: AA
Antalya'da otomobil ile çarpıştıktan sonra devrilen taksideki 3 yaralı, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Ömer Dağ yönetimindeki 07 T 2487 plakalı taksi, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde, Hikmet Aydın idaresindeki 34 ADJ 215 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen takside yaralanan sürücü Dağ ile Olga Karaman ve Necibe Karaman, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Fren yerine gaza basan sürücü, pazar yerini savaş alanına çevirdi: 8 yaralı Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon lira kazanan kişi parasını hala almadı Yürüteçle görüntülenen Fatma Girik'in son hali sevenlerini üzdü Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor