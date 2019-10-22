Antalya'da otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'da otomobil ile çarpıştıktan sonra devrilen taksideki 3 yaralı, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ömer Dağ yönetimindeki 07 T 2487 plakalı taksi, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde, Hikmet Aydın idaresindeki 34 ADJ 215 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen takside yaralanan sürücü Dağ ile Olga Karaman ve Necibe Karaman, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.