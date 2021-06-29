Son dakika haber! Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki İsmail Gencer hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Serik'e bağlı Kürüş Mahallesi Boğazkent Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada; Birkan G. yönetimindeki üzerinde plakası bulunmayan traktör ile İsmail Gencer yönetimindeki 42 BE 046 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil, traktörün arkasında takılı zirai aletin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde, sürücü İsmail Gencer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yanındaki Nezahat Tiryaki ve Anakız Kocaoğlu ise sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İsmail Gencer'in cenazesi Serik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Birkan G. ise emniyete götürüldü.