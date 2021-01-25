Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Manavgat'tan Serik istikametine giden Samet Kılıç'ın kullandığı 07 ALK 649 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Cemalettin Kurtlu idaresindeki 34 PF 2974 plakalı otomobil ile 33 FC 047 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler Kılıç ve Kurtlu ile 34 PF 2974 plakalı otomobilde bulunan Leyla Çadır ve Sultan Şen yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.