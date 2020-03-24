Antalya'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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Antalya'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü
6 saat önce
Antalya'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Antalya'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Muratpaşa ilçesi D-400 kara yolu üzerinde Kamil Özdeğer (59) idaresindeki 07 ACC 553 otomobil refüjdeki ağaca çarptı.
Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu çıkarıldı.
Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Özdeğer'in olay yerine gelen yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.
Cenaze, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:46 Kaynak: AA
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