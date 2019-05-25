Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

Antalya'da otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

10 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil refüje çarptı: 4 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Volkan M.İ'nin kullandığı 46 AAZ 985 plakalı otomobil, Demirciler Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında refüje çarparak ters döndü.
Yanmaya başlayan otomobil, çevredekiler tarafından söndürüldü. Sıkıştıkları araçtan güçlükle çıkarılan sürücü ile Sefa S, Çiğdem A. ve Pınar K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:05 Kaynak: AA
Manavgat, Antalya, Güncel
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