Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Antalya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Antalya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıh mevkisinde Mustafa Demet'in (31) kullandığı 07 VFP 32 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Demet ve yanında bulunan arkadaşı Ünal Doğan (50) araç içinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları araçtan çıkarttı.

Yaralılar, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Doğan hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Mustafa Demet'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mustafa Demet, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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