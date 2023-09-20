Antalya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Antalya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 20.09.2023 09:55

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, kaza sonucu sıkışan bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşar Kösedal'ın (40) kullandığı 07 AE 285 plakalı otomobil, Cumalı Mahallesi'nde yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi ve yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, araçta sıkışan Burak Bakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bakıcı'nın cenazesi itfaiye ekibince otomobilden çıkarıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri araçtan fırladığı anlaşılan sürücü Yaşar Kösedal'ı bulmak için çevrede yaklaşık 3 saat arama yaptı. Aramalar sonucunda çalılıklar arasında Kösedal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bakıcı ve Kösedal'ın cenazeleri incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Otomobil Antalya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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