Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
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Antalya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza; sabah saat 04.30 sıralarında Değirmenli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki B.Ç.'nin kullandığı 07 LL 654 plakalı otomobil, Aşağı Işıklar Mahallesi girişinde virajı alamayarak yaklaşık 10 metreden şarampole yuvarlandı.

Çam ağacına çarparak ters dönen araçta bulunan kadınlardan biri araçtan çıkıp 112'yi aradıktan sonra yaklaşık 300 metre ileride bulunan mahalleye gelerek yardım istedi. Araç sürücüsü B.Ç., araçta yolcu olarak bulunan M.Z. ve E.K.D. isimli kadınlar 112 sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir itfaiyesi kurtarma ekibi ve mahalle sakinleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan E.K.D.'nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:04 Kaynak: İHA
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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