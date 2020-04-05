Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Abdurrahman Alaettinoğlu'nun (39) kullandığı 07 NA 2277 plakalı otomobil, Deretürbelinas Mahallesi Susuz Yaylası mevkisinde yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Otomobilde bulunan Bahri Şenli (24) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Alaettinoğlu ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi.
AKUT ve itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı sürücü ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı, Şenli'nin cenazesi Alanya Devlet Hastanesinin morguna konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:04 Kaynak: AA
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