Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sergen Yalçın'dan maçın hakemine olay tepki: Sizin yapamadığınızı onlar yaptı

Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu