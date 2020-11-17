Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Antalya- Konya kara yolunda, Hüseyin Sarıkaya'nın kullandığı 07 YFT 42 plakalı araç, Güçlüköy Mahallesi Kale mevkisinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Sürücü Sarıkaya ile Muhammed Turan Bektaş, Tuğba, Mehmet ve Elif Nur Eşen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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