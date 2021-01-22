Antalya'da otomobil ve traktör çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobil ile traktörün karıştığı trafik kazasında 2 sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Mahallesi Termossos Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet Öztürk (60) yönetimindeki 07 ACT 12 plakalı otomobil, aynı güzergahta ilerleyen Halil İbrahim Aydın'ın (54) kullandığı 07 KY 355 plakalı traktörle çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahliye kanalına devrilen traktörün sürücüsü Aydın, olay yerinde otomobil sürücüsü Mehmet Öztürk ise kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Her iki cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Aydın ve Öztürk'ün cenazesi aynı cenaze aracıyla morgdan alındı. Çiftçi olan Aydın'ın cenazesi Döşemealtı'nda, emekli öğretmen Öztürk'ün cenazesi ise Trabzon'da toprağa verildi.

Cenazelerin alınması esnasında yakınları büyük üzüntü yaşadı.

-İHA-