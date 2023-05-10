Antalya'da korkunç kaza! Yayayı altına aldı defalarca üstünden geçti

Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek için orta refüjün dönüş yapılan kısmında bekleyen Bilal B'ye, N. A.'nın kullandığı otomobil çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Otomobil Bilal B.'nin üzerinden geçtiği sırada sürücünün fark etmesiyle durdu. Kaza sonrası acı içerisinde kıvranan Bilal B., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GERİ DOĞRU 2. KEZ ÜZERİNDEN GEÇMİŞ

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, orta refüj kısmında bekleyen Bilal B'ye, dönüş yapmakta olan N. A.'nın kullandığı otomobilin çarparak altına alması ve ön lastikleriyle üzerinden geçmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise sürücünün kazayı fark edip aracını geriye doğru geldiği sırada ikinci kez Bilal B'nin üzerinden geçmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.