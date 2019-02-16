Son Dakika Haberleri: Antalya'da Otomobilde 20 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Antalya'da Otomobilde 20 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

54 dakika önce

ANTALYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında durdurulan otomobilde 20 bin 300 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya'da Otomobilde 20 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, System.String[]
ANTALYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında durdurulan otomobilde 20 bin 300 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Döşemealtı ilçesinde kontrol noktası oluşturan polis, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Yaman' ile arama yapılan otomobilde 20 bin 300 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.Ç., M.A. ve H.B. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklandı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:34 Kaynak: DHA

Antalya, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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