Takip sonrası önü kesilerek durdurulan araçtan 1 kilo 152 gram kokain çıktı - Son Dakika
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Takip sonrası önü kesilerek durdurulan araçtan 1 kilo 152 gram kokain çıktı

01.06.2022 10:26

Takip sonrası önü kesilerek durdurulan araçtan 1 kilo 152 gram kokain çıktıANTALYA Antalya'ya karayolu ile uyuşturucu madde sokmaya çalışırken yapılan operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Takip sonrası önü kesilerek durdurulan araçtan 1 kilo 152 gram kokain çıktı

ANTALYA Antalya'ya karayolu ile uyuşturucu madde sokmaya çalışırken yapılan operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı. Operasyonda 1 kilo 152 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.İ., isimli şüphelinin İstanbul'dan aldığı uyuşturucu maddeyi karayolu ile Antalya'ya getireceği istihbaratına ulaştı. Çevre yolunda takibe alınan şüpheli otomobil, önü kesilerek durduruldu. Otomobilde yapılan aramada siyah çanta içinde 1 kilo 152 gram kokain le geçirildi, F.İ., L.Ç., E.E.K. ve M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.İ., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamaktan suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan şüpheli aracı takip ve yapılan operasyon ve siyah çanta içindeki uyuşturucu madde polis kamerasına ansıdı.

Takip sonrası önü kesilerek durdurulan araçtan 1 kilo 152 gram kokain çıktı
Takip sonrası önü kesilerek durdurulan araçtan 1 kilo 152 gram kokain çıktı
Takip sonrası önü kesilerek durdurulan araçtan 1 kilo 152 gram kokain çıktı
Takip sonrası önü kesilerek durdurulan araçtan 1 kilo 152 gram kokain çıktı
Takip sonrası önü kesilerek durdurulan araçtan 1 kilo 152 gram kokain çıktı
Takip sonrası önü kesilerek durdurulan araçtan 1 kilo 152 gram kokain çıktı
Takip sonrası önü kesilerek durdurulan araçtan 1 kilo 152 gram kokain çıktı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takip sonrası önü kesilerek durdurulan araçtan 1 kilo 152 gram kokain çıktı - Son Dakika


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