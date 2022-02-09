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Antalya'da otomobildeki cinayet olayına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da otomobildeki cinayet olayına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı

09.02.2022 16:54

Antalya'da otomobildeki cinayet olayına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bir şahsın park halindeki otomobilde silahla vurulmak suretiyle öldürülmesi olayıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı.

Antalya'da otomobildeki cinayet olayına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bir şahsın park halindeki otomobilde silahla vurulmak suretiyle öldürülmesi olayıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı.

Olay, 20 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaralamalı Trafik kazası olduğu yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Polis ve sağlık ekipleri, 07 LSB 95 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda Fatih Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, mobilya ustası olan Fatih Şahin'in, başının arka kısmından silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın ardından İ.E., B.K., S.D., S.B. ve C.B. isimli şahıslar cinayetin şüphelileri olarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden B.K., S.D., ve S.B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılmış, B.K. ve S.B. 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanırken S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. C.B. ve İ.E. ise PCR testi pozitif çıktığı için hastanede karantinaya alınmıştı. Yapılan 2. testleri de pozitif çıkan 2 şüpheli önceki gün testlerinin negatife dönmesinin ardından karantinaları kaldırıldı ve adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edilen 2 şüpheliden C.B. tutuklanırken İ.E. adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylelikle cinayet davasında tutuklu sayısı 3'e çıkmış oldu.

Antalya'da otomobildeki cinayet olayına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı
Antalya'da otomobildeki cinayet olayına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı
Antalya'da otomobildeki cinayet olayına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı

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Sorgun Mahallesi, Manavgat, Antalya, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da otomobildeki cinayet olayına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da otomobildeki cinayet olayına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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