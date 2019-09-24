Antalya'da otomobilden hırsızlık
43 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobilden para çaldığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:38 Kaynak: AA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobilden para çaldığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sorgun Mahallesi Sorgun Ormanı'nda park halindeki 6 bin 300 lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Alınan ifadeler doğrultusunda eşkali belirlenen M.A.K. (29), ilçe merkezindeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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