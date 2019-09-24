Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobilden hırsızlık
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Antalya'da otomobilden hırsızlık

43 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobilden para çaldığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Antalya'da otomobilden hırsızlık, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobilden para çaldığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sorgun Mahallesi Sorgun Ormanı'nda park halindeki 6 bin 300 lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Alınan ifadeler doğrultusunda eşkali belirlenen M.A.K. (29), ilçe merkezindeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Sorgun Mahallesi, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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