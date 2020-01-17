Antalya'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Antalya'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
6 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otoparktaki bir otomobilden teyp çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:40 Kaynak: AA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otoparktaki bir otomobilden teyp çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sorgun Mahallesi'ndeki otoparkta bulunan otomobilin teybinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği M.H.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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