Antalya'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otoparktaki bir otomobilden teyp çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Antalya'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otoparktaki bir otomobilden teyp çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sorgun Mahallesi'ndeki otoparkta bulunan otomobilin teybinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği M.H.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Sorgun Mahallesi, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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