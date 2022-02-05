Antalya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Yeşilbahçe Mahallesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde, Tufan Keser (23) yönetimindeki 07 AKT 343 plakalı otomobil, dün gece kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Keser, sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık görevlileri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Keser'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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