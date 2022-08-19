Antalya'da otomobil, şarampoldeki kayalara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da otomobil, şarampoldeki kayalara çarptı: 1 yaralı

19.08.2022 16:46
Antalya'da otomobil, şarampoldeki kayalara çarptı: 1 yaralı

Antalya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir Akseki yolu Alacabel mevkiinde meydana geldi. Seydişehir'den Akseki'ye doğru giden Ecem Ç. (23) idaresindeki 42 BM 966 plakalı otomobil, Alacabel'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ecem Ç., Seydişehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Araçta maddi hasar oluşurken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
10 günlük bebeği ölüme terk etmişlerdi! Polis ekipleri incelemelerin ardından anne ve babayı buldu 10 günlük bebeği ölüme terk etmişlerdi! Polis ekipleri incelemelerin ardından anne ve babayı buldu İki gencin kavgasında cadde ringe döndü İki gencin kavgasında cadde ringe döndü
Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da otomobil, şarampoldeki kayalara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 16:46:46. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da otomobil, şarampoldeki kayalara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement