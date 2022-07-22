Antalya'da otomobilin çarptığı 3 kadın öldü - Son Dakika
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Antalya'da otomobilin çarptığı 3 kadın öldü

22.07.2022 00:18
Antalya'da otomobilin çarptığı 3 kadın öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi.

Alınan bilgiye göre T.K'nin (22) kullandığı 07 AUU 244 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı.

Kazada kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otomobilin çarptığı 3 kadın öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otomobilin çarptığı 3 kadın öldü - Son Dakika
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