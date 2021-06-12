Antalya'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

B.Y.B. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Rauf Denktaş Caddesi'nde, halası Rukiye Akça ile yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Akça'ya (6) çarptı.

Kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Akça, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adli tıp morguna gelen çocuğun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Yakınlarının yardımıyla ayakta duran anne Teslime Akça, "Şimdi çıksa ve olanlara şaka dese. Bana el sallasa. Bu üzüntüye nasıl dayanacağım." diyerek gözyaşı döktü.

Çocuğun cenazesinin Ermenek Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Sürücü B.Y.B. gözaltına alındı.