Antalya'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
M.I. yönetimindeki 07 ASD 207 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda bisikletiyle aynı yönde ilerleyen Halil Demir'e çarptı. Araç daha sonra durakta yolcu alan 07 AU 267 plakalı halk otobüsüne çarparak durabildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü M.I. ve Halil Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Demir, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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