Antalya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü - Son Dakika
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Antalya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü

6 saat önce

Antalya'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü, System.String[]

Antalya'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

C.A. yönetimindeki 07 AAE 30 plakalı otomobil, Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Değirmendere kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Sarı'ya (18) çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Sarı, müdahale rağmen kurtarılamadı.

Bir hukuk bürosunda çalıştığı öğrenilen Sarı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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