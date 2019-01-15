Son Dakika Haberleri: Antalya'da Otomobilin Çarptığı Hemşire Öldü

Antalya'da Otomobilin Çarptığı Hemşire Öldü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı hemşire hayatını kaybetti.

Antalya'da Otomobilin Çarptığı Hemşire Öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı hemşire hayatını kaybetti.

Ali K'nin kullandığı 07 NBV 24 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu sahil kenarında sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Ferahnaz Benli'ye (61) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Benli, kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü Ali K. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:03 Kaynak: AA

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