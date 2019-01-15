Antalya'da Otomobilin Çarptığı Hemşire Öldü
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı hemşire hayatını kaybetti.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde otomobilin çarptığı hemşire hayatını kaybetti.
Ali K'nin kullandığı 07 NBV 24 plakalı otomobil, Mahmutlar
Mahallesi D-400 kara yolu sahil kenarında sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Ferahnaz Benli'ye (61) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Benli, kaldırıldığı Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Araç
sürücüsü Ali K. gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:03 Kaynak: AA
Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı
Kaza Yapan Sürücü, Kanala Düşen Aracın Üzerinde Çaresizce Bekleyen Arkadaşını Bırakıp Kaçtı
Kan Donduran İşkence! Naylon Eritilip Kedinin Gözlerine Damlatıldı
Ünlü Yönetmen Orçun Benli'nin Annesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti