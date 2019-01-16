Antalya'da Otomobilin Çarptığı Hemşirenin Ölümü
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yönetmen Orçun Benli'nin annesi 61 yaşındaki Ferahnaz Benli'nin cenazesi defnedildi.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yönetmen Orçun Benli
'nin annesi 61 yaşındaki Ferahnaz Benli'nin cenazesi defnedildi.
Benli'nin cenazesi, Oktay Hanife
Cebeci Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Benli'nin cenazesi, Mahmutlar
Mahallesi Yangılı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Benli'nin eşi Yusuf ile yönetmen oğlu Orçun Benli, annesi Ayşe Türk
ve sevenleri katıldı.
Ali K'nin kullandığı 07 NBV 24 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu sahil kenarında sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Ferahnaz Benli'ye çarpmış, ağır yaralanan Benli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:55 Kaynak: AA
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