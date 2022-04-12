Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Ercan A'nın kullandığı 07 MHH 21 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolundaki yaya geçidinden 07 NTC 61 plakalı motosikletiyle geçmeye çalışan Muhammed Ö'ye (73) çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan sürücünün otomobilin çarpması sonucu yola savrulduğu anlar yer aldı.
Kaynak: AA
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