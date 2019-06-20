Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

43 dakika önce

Antalya'nın Finike ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]
Antalya'nın Finike ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
İlçenin Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi hizmet birimi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Soykan'a, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 AFA 377 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Soykan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Soykan'ın cenazesi Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün yakalanmasına çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:24 Kaynak: AA
Sahilkent, Finike, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Modacı Yıldırım Mayruk, ünlü isimlerin giyim tarzını eleştirdi 10 yıldır ipek böceği yetiştiriyor! 40 günde 15 bin lira kazanıyor Vicdansız sürücü komşusunun beslediği yavru kuşları aracıyla ezdiği anlar kameraya yansıdı Son Dakika! Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına ilk yorum: Ciddi bir iktidar mücadelesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:07:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]