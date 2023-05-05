Antalya'da feci ölüm! Önce bir otomobil çarptı daha sonra başka otomobil üzerinden geçti - Son Dakika
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Antalya'da feci ölüm! Önce bir otomobil çarptı daha sonra başka otomobil üzerinden geçti

05.05.2023 14:35

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 56 yaşındaki Muhammet Sağlıkçı kötü bir şekilde can verdi. Otomobil çarptıktan sonra 30 metre ileri savrulan yayanın üzerinden, arkadan gelen bir başka otomobil üzerinden geçti.

Gece saatlerinde Antalya- Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana gelen kazada Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Emre Sıvacı'nın kullandığı 52 RP 006 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Sağlıkçı'ya (56) çarptı.

ÜZERİNDEN BAŞKA BİR ARAÇ DAHA GEÇTİ

Çarpmanın ardından aynı istikamette gitmekte olan Adem Dalkıran'ın kullandığı 07 AIF 358 plakalı otomobilin yaklaşık 30 metre sürüklenen Muhammet Sağlıkçı'nın üzerinden geçtiği belirtildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ardından olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri, sağlık ekipleri ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Muhammet Sağlıkçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

"BİR ANDA SOL TARAFTA GÖRDÜM"

Muhammet Sağlıkçı'ya çarpan otomobilin sürücüsü Emre Sıvacı, 90-100 kilometre hızla giderken karanlıkta bir anda sol tarafta bir şey gördüğünü, ne olduğunu anlamadan aracının sol tarafına çarptığını söyledi. Sağlıkçı'nın cenazesi; jandarma olay yeri inceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Olay yerinden kareler;

Bir otomobilin çarpıp diğer aracın üzerinden geçtiği yaya hayatını kaybetti
Bir otomobilin çarpıp diğer aracın üzerinden geçtiği yaya hayatını kaybetti
Bir otomobilin çarpıp diğer aracın üzerinden geçtiği yaya hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da feci ölüm! Önce bir otomobil çarptı daha sonra başka otomobil üzerinden geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da feci ölüm! Önce bir otomobil çarptı daha sonra başka otomobil üzerinden geçti - Son Dakika
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